تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق السكنية في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات ومتعلقات شخصية من داخل شقة بأسلوب "التسلق"، في منطقة النزهة.

تفاصيل الواقعة

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) لارتكابه واقعة سرقة 2 مروحة حائط – شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية، من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "التسلق" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئى النية (مالك مقهى وتاجر خردة – مقيمان بدائرة القسم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة.