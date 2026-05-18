التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على عاطلين بتهمحاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة وحدة التكييف الخاصة بأحد المساجد بمحافظة القليوبية، قبل أن يلوذا بالفرار.



وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبمواجهتهما، اعترفا بظهورهما في مقطع الفيديو أثناء شروعهما في سرقة وحدة التكييف الخاصة بالمسجد، إلا أنهما لم يتمكنا من إتمام السرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.