بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

عزة عاطف

تستعرض شركة كاديلاك الأمريكية عضلاتها التقنية في عام 2026 من خلال أيقونتها الكهربائية الجديدة بالكامل إسكاليد IQ، والتي تمثل تحولاً جذريًا لأكبر وأفخم سيارة دفع رباعي في تاريخ العلامة. وتأتي هذه المركبة العملاقة لتقدم أرقامًا مذهلةً على الورق تجعلها تهيمن على قطاع السيارات الفاخرة، حيث زودت ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 205 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوةً تصل إلى 750 حصانًا، مع مدى قيادة يتجاوز 740 كيلومترًا (ما يعادل 460 ميلًا) بالشحنة الواحدة.

ورغم هذه الهيبة البصرية والتقنية الرائعة، إلا أن التجربة الفعلية المطولة للسيارة عالميًا كشفت عن مزيج من الإيجابيات المبهرة والسلبيات المحيرة التي تستوجب التوقف عندها.

مميزات كاديلاك إسكاليد آي كيو 2026.. فخامة سينمائية وتقنيات مستقبلية

تتألق السيارة بتصميم خارجي مهيب يبلغ طوله حوالي 5.7 أمتار، ومع ذلك يبدو التصميم متناسقًا وانسيابيًا للغاية دون أي شعور بالارتباك، وتكتمل اللوحة الجمالية بعجلات عملاقة مقاس 24 بوصة تتناغم بذكاء مع الهيكل. 

ومن أبرز عناصر الإبهار في السيارة هو نظام الأبواب الأوتوماتيكية بالكامل التي تفتح وتغلق بلمسة واحدة، بل إن باب السائق يغلق تلقائيًا بمجرد جلوسه وضغطه على دواسة المكابح، فضلاً عن فتح باب الحقيبة الخلفية بمجرد لمس شعار كاديلاك المضيء.

أما داخل المقصورة، فتخطف الأنظار شاشة عرض عملاقة منحنية بمقاس 55 بوصة تمتد على طول لوحة القيادة بالكامل، مما يغير مفهوم التفاعل الرقمي داخل السيارة. وتوفر المقاعد الأمامية مستويات راحة استثنائية بفضل أنظمة التدفئة والتهوية والتدليك العميق، بجانب تفاصيل عملية ذكية مثل وجود لوحتين مستقلتين للشحن اللاسلكي وثلاجة صغيرة مدمجة في الكونسول الوسطي لتبريد المشروبات. 

ويمتد هذا الدلال إلى صف المقاعد الثاني الذي يقدم تجربةً تحاكي الدرجة الأولى في الطائرات مع طاولات طعام قابلة للطي وشاشات ترفيهية مستقلة وعالية الدقة. 

وعلاوةً على ذلك، يوفر نظام التعليق الهوائي والمخمدات المغناطيسية عزلاً صوتيًا فائقًا يمنح الركاب هدوءًا تامًا على الطرق السريعة، خاصةً عند تفعيل نظام القيادة الذاتية المتقدم.

عيوب كاديلاك إسكاليد آي كيو 2026.. الوزن الثقيل وغياب الأزرار الميكانيكية

على الجانب الآخر، تبرز عقبة الوزن كواحدة من أكبر عيوب السيارة؛ حيث يتجاوز وزنها الإجمالي 4 آلاف كيلوجرام (أكثر من 9 آلاف رطل)، وهو وزن هائل لا يمكن للسائق نسيانه أبدًا عند المنعطفات، حيث يشعر بوضوح بتموج الهيكل وانتقال الكتلة الضخمة حوله، مما يجعل السيارة غير محببة للقيادة الديناميكية السريعة. 

ورغم القوة الحصانية المرعبة التي تبلغ 750 حصانًا، إلا أن هذا الوزن الثقيل يبتلع القوة؛ فالتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة يستغرق حوالي 5 ثوانٍ، وهو معدل ممتاز لسيارة بهذا الحجم ولكنه لا يعكس الحماس المتوقع من الرقم الحصاني الكبير، كما أن العجلات الضخمة تنقل بعض اهتزازات عيوب الطريق والشقوق إلى داخل المقصورة بشكل مفاجئ.

وتظهر العيوب أيضًا في جودة بعض المواد الداخلية؛ حيث تحتوي الأماكن المفصلية التي يلمسها السائق باستمرار على قطع بلاستيكية رخيصة تحاكي مظهر الخشب، كما أن الأزرار الدوارة في الكونسول تبدو كالألعاب الاستهلاكية. 

وتنتقد “التقارير العالمية” وفقًا لموقع Carscoops غياب الأزرار الميكانيكية بالكامل؛ إذ يتعين على السائق التحكم في كل شيء عبر الشاشات؛ بما في ذلك ضبط درجة الحرارة وفتح درج التخزين الأمامي، وهو أمر مزعج أثناء القيادة، تضاعفه الأسطح السوداء اللامعة التي تتحول سريعًا إلى مغناطيس للأتربة وبصمات الأصابع. 

وأخيرًا، يفتقر صف المقاعد الثالث للفخامة والتميز الموجودين في باقي السيارة، حيث يغيب عنه نظام التحكم المستقل بالتكييف، كما أن عملية طي المقاعد كهربائيًا تتطلب الضغط المستمر والممل على الأزرار بدلاً من الضغط لمرة واحدة، مما يثير تساؤلات حتمية حول تكلفة صيانة هذه المنظومات المعقدة وحساسات الأبواب الكهربائية بعد مرور سنوات من الاستخدام.

