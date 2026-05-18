إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

لفتت نانسي عجرم الأنظار بإطلالاتها الأنيقة خلال جولتها الغنائية العالمية، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من حفلها في كاليفورنيا، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة خطفت الأنظار ونسقتها بأسلوب يجمع بين البساطة والأناقة.

وجاءت إطلالة نانسي عجرم بفستان اخضر مكشوف باطلالة متناسقة مع أجواء الحفل، إذ اعتمدت أزياء عصرية أبرزت رشاقتها، مع لمسات مكياج ناعمة وتسريحة شعر بسيطة أضفت عليها مزيدًا من الجاذبية، لتنال إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامنت هذه الإطلالات مع احتفال نانسي بعيد ميلادها على المسرح وسط جمهورها، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بالأجواء المميزة والدعم الذي تلقته من محبيها خلال الجولة الغنائية.