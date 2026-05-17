فستان One Shoulder .. داليا البحيري في أحدث ظهور تشعل السوشيال ميديا

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، بعدما ظهرت بفستان عصري جمع بين البساطة والجرأة في الوقت نفسه، بتصميم One Shoulder كشف عن أناقة القصة وانسيابية التصميم، مع فتحة Cut out عند منطقة الخصر أضافت لمسة عصرية جذابة على الإطلالة.

وجاء الفستان بتصميم ناعم يناسب أجواء الصيف، حيث اعتمدت داليا على ستايل هادئ أبرز رشاقتها، ونسقت معه مكياجا بسيطا بألوان طبيعية، مع تسريحة شعر انسيابية زادت من نعومة اللوك بالكامل.

وأشاد متابعو داليا البحيري بإطلالتها، معتبرين أنها نجحت في اختيار تصميم يجمع بين الأناقة والموضة الحديثة، خاصة أن صيحة الـOne Shoulder والـCut out من أبرز الاتجاهات الرائجة في عالم الأزياء خلال الفترة الأخيرة.

وتحرص داليا البحيري دائما على الظهور بإطلالات متنوعة تجمع بين الكلاسيكية والستايل العصري، ما يجعلها من النجمات اللاتي يلفتن الأنظار في كل ظهور جديد لهن على مواقع التواصل الاجتماعي والمناسبات الفنية.