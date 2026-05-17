البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بدار السلام

شهدت كنيسة الشهيد مارمينا بدار السلام، اليوم، صلوات قداس التدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي والبساتين ودار السلام، وسط أجواء روحية وفرحة كبيرة من الشعب.

شهادة ميلاد الكنيسة

وقال قداسة البابا في كلمته إن يوم التدشين يُعد من أهم الأيام في حياة الكنيسة، لأنه يمثل “شهادة ميلاد الكنيسة”، موضحًا أن التدشين يأتي بعد اكتمال مراحل البناء والتجهيز، ليكون يوم الاحتفال الرسمي ببدء حياة الكنيسة وخدمتها الروحية.

وأوضح قداسته أن صلوات التدشين تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، يبدأ أولها بالصلوات والتضرعات مرددين “كيرياليسون” أي “يا رب ارحم”، مؤكدًا أن أهم ما يطلبه الإنسان من الله هو الرحمة.

وأضاف أن الجزء الثاني يتضمن رشم المذبح بعلامة الصليب من دون استخدام زيت الميرون، في إشارة إلى أن المذبح يكون سببًا في حياة الإنسان الروحية، ويساعده على عيش الفضيلة ونقاوة الفكر ونوال مغفرة الخطايا، بينما يرد الشعب بكلمة “آمين” بمعنى “استجب يا رب”.

وأشار قداسة البابا إلى أن الجزء الثالث يشهد استخدام زيت الميرون المقدس لدهن المذبح وتحديد اسمه ومكانه، مشبهًا ذلك بـ”شهادة ميلاد الإنسان”.