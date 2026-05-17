"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية"سبوتنك" اليوم الأحد ، أنه بين الساعة 10:00 مساءً يوم 16مايو و الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 مايو بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 556 طائرة أوكرانية مسيرة، وتم إسقاط المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وتولا، وسمولينسك، وبسكوف، وليبيتسك، وتفير، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، والقرم، وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف".

وأضاف البيان" أن كييف تتبع أساليب هجوم في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".