3 إصابات في الزمالك قبل لقاء حسم الدوري مع سيراميكا كليوباترا

يستعد نادي الزمالك لمباراة حاسمة لتحقيق لقب بطولة الدوري المصري أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية أمس الثلاثاء بعد السقوط بركلات الترجيح أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بعد التعادل 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

ويعاني الزمالك من إصابة 3 لاعبين خلال مباراة اتحاد العاصمة وقبل اللقاء الحاسم لبطولة الدوري حيث تعرض المهدي سليمان للإصابة في العضلة الضامة.

وأصيب محمد إسماعيل في العضلة الخلفية، فيما يعاني محمود حمدي الونش، من إصابة في مستوي الركبة، ولم يشارك في لقاء اتحاد العاصمة.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل بإستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.