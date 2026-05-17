شوبير عن خسارة الزمالك: الفريق افتقد الروح وانهار في أصعب لحظة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن خسارة نادي الزمالك الأخيرة أمام اتحاد العاصمة جاءت كصدمة كبيرة لجماهير القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة مخيبة للآمال رغم البداية المثالية للمباراة.



وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن الأجواء قبل اللقاء كانت تبشر بليلة تاريخية، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير والهدف المبكر الذي سجله الزمالك في الدقائق الأولى، ما منح الجميع شعورًا بأن الفريق في طريقه لتحقيق اللقب.



وأضاف شوبير أن الأداء انقلب بشكل مفاجئ وغير مفهوم، مؤكدًا أن الزمالك افتقد للروح والتركيز داخل الملعب، وهو ما سمح لفريق اتحاد العاصمة بفرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة.



وأشار إلى أن جماهير الزمالك ظلت متمسكة بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، خاصة خلال ركلات الترجيح، على أمل تألق الحارس محمد عواد، إلا أن الحظ لم يكن في صالح الفريق، لتنتهي المواجهة بخسارة مؤلمة وخروج الزمالك من البطولة.