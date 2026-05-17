بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي.

ظهرت ياسمين صبري في كان السينمائي بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا باللون الفيروزى و اتسم بستايل الشراشيب .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها فى هذا المهرجان ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة ياسمين صبرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.