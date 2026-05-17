حسام عبدالمنعم: مستوى الزمالك كان سيئًا رغم الدعم الجماهيري .. وفقدنا الاستحواذ

أكد حسام عبد المنعم، نجم الزمالك السابق، أن خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح تمثل خسارة حزينة في بطولة مهمة، رغم الدعم الكبير الذي حصل عليه اللاعبون من جماهير القلعة البيضاء.

وقال عبدالمنعم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور له إن أداء الزمالك خلال المباراة لم يكن على المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بشكل سيئ في فترات عديدة من اللقاء.

وتابع: "الضغوط تجعل اللاعبين تشعر بإصابات في الزمالك لأن الجمهور يحرك الحجر والزمالك فقد الاستحواذ والضغط الجيد في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن نغلق صفحة بطولة الكونفدرالية ونركز في المباراة القادمة".