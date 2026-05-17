حالة حزن شديدة| معتمد جمال: الزمالك لم يكن في أفضل حالاته.. وسنعود أقوى بعد خسارة الكونفدرالية

أعرب معتمد جمال عن حزنه الشديد عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة النهائية، رغم البداية القوية وتسجيل هدف مبكر أعاد الآمال للجماهير في التتويج بالبطولة.

وقال المدير الفني، خلال تصريحاته عقب اللقاء، إن الزمالك دخل المباراة بهدف حسم الأمور خلال الوقت الأصلي وعدم الوصول إلى ركلات الترجيح، إلا أن تراجع الأداء البدني والفني خلال الشوط الثاني منح المنافس الأفضلية، خاصة مع اعتماد الفريق الجزائري على الضغط واستغلال المساحات.

وأوضح معتمد جمال أن الجهاز الفني اضطر للتعامل مع ظروف صعبة قبل المباراة بسبب الإصابات والإجهاد الذي تعرض له عدد من اللاعبين بعد سلسلة من المواجهات القوية، مشيرًا إلى أن محمد إسماعيل لم يكن في أفضل حالاته البدنية، بينما غاب محمود حمدي الونش عن المشاركة لعدم الجاهزية الكاملة، وهو ما أثر على التوازن الدفاعي للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة خلال الشوط الثاني بسبب تراجع الحالة البدنية للاعبين، لكن الفريق لم ينجح في استغلال الفرص المتاحة، في الوقت الذي ظهر فيه اتحاد العاصمة بصورة أفضل وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

كما تحدث المدير الفني عن ركلات الترجيح، مؤكدًا أن ترتيب المسددين جاء وفقًا للجاهزية والحالة البدنية لكل لاعب، موضحًا أن محمد شحاتة تولى تنفيذ الركلة الثامنة قبل بعض اللاعبين الآخرين بسبب الظروف الفنية والإصابات، مشددًا على أنه لا يمكن توجيه اللوم لأي لاعب بعد الخسارة، لأن ركلات الترجيح تعتمد على التركيز والتوفيق.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق ملف الكونفدرالية سريعًا من أجل التركيز على بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين قادرين على العودة بقوة وتعويض الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

وكان اتحاد العاصمة قد حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب فوز الزمالك في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين، ويتم الاحتكام إلى ركلات الحسم.