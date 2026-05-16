أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

تُعد كيكة السينابون رولز من أشهر وصفات الحلويات التي تجمع بين طعم القرفة الغني وقوام الكيك الطري، لتمنح عشاق الحلويات تجربة شبيهة بلفائف السينابون الشهيرة ولكن بطريقة أسهل وأسرع.

وتمتاز هذه الوصفة بأنها تُحضّر داخل قالب واحد دون الحاجة إلى لف العجين أو تشكيله، ما يجعلها خياراً مثالياً للتقديم في العزومات العائلية أو مع القهوة والشاي.

طريقة عمل كيكة السينابون

مقادير كيكة السينابون رولز:

أولاً: مكونات طبقة القرفة:

كوب زبدة طرية

كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستعمالات

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

ثانياً: مكونات صوص التزيين:

2 كوب سكر بودرة

5 ملاعق كبيرة حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

ثالثاً: مكونات الكيك:

3 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

كوب ونصف حليب

كوب سكر أبيض

2 بيضة

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زبدة مذابة

طريقة عمل كيكة السينابون رولز في المنزل:

ـ يُسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 175 مئوية، مع دهن قالب الخبز بالزبدة أو الزيت.

ـ في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الحليب والسكر والبيض والبيكنج بودر والفانيليا والملح حتى تتجانس المكونات.

ـ تُضاف الزبدة المذابة ويُعاد التقليب جيداً للحصول على خليط ناعم.

ـ يُسكب خليط الكيك داخل القالب مع توزيعه بالتساوي.

ـ لتحضير طبقة القرفة، تُخفق الزبدة الطرية مع السكر البني والدقيق والقرفة حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

ـ تُوزع طبقة القرفة فوق خليط الكيك على شكل ملاعق متفرقة.

ـ باستخدام سكين، تُرسم حركات دائرية داخل الخليط للحصول على شكل رخامي مميز يشبه لفائف السينابون.

ـ تُخبز الكيكة لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة حتى تنضج تماماً.

ـ لتحضير الصوص، يُخلط سكر البودرة مع الحليب والفانيليا حتى يصبح ناعماً وسلساً.

ـ يُسكب الصوص فوق الكيكة وهي دافئة، ثم تُترك قليلاً قبل التقديم.

سر نجاح كيكة السينابون رولز

ينصح بعدم الإفراط في الخبز حتى تحافظ الكيكة على قوامها الطري والهش، كما يمكن إضافة المزيد من القرفة لمحبي النكهة القوية.

ويُفضل تقديمها دافئة للحصول على أفضل مذاق مع المشروبات الساخنة.