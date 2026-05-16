أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط

أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل فنية متخصصة للعمل بميناء دمياط، أحد أهم الموانئ على ساحل البحر المتوسط، تستهدف سائقي النقل الثقيل والمعدات الثقيلة، برواتب مجزية تتراوح ما بين 10,000 و25,000 جنيه شهريًا حسب الخبرة والكفاءة الفنية والمهنية للسائق.

الوظائف المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن حاجتها لشغل الوظائف التالية في ميناء دمياط:

سائق نقل ثقيل (رخصة أولى): عدد 20 فرصة عمل

عدد 20 فرصة عمل سائق لودر: عدد 5 فرص عمل



المميزات والحوافز

تقدم جهة العمل حزمة من المميزات التنافسية للقبولين، وتشمل:

رواتب مجزية: تتراوح الرواتب بين 10,000 و25,000 جنيه شهريًا، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة العملية والالتزام.

تتراوح الرواتب بين 10,000 و25,000 جنيه شهريًا، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة العملية والالتزام. بيئة عمل مستقرة: العمل بميناء دمياط، أحد أكبر الموانئ المصرية والمتطورة تقنيًا.

العمل بميناء دمياط، أحد أكبر الموانئ المصرية والمتطورة تقنيًا. حوافز إضافية: وفقًا لأداء العامل وإنتاجيته، بالإضافة إلى المزايا القانونية (تأمين صحي واجتماعي).

شروط التقديم على وظائف ميناء دمياط

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف الفنية، وهي:

المؤهل الدراسي: إجادة القراءة والكتابة (المؤهل لا يقل عن محو الأمية أو الشهادة الإعدادية على الأقل).

إجادة القراءة والكتابة (المؤهل لا يقل عن محو الأمية أو الشهادة الإعدادية على الأقل). الخبرة المطلوبة: اشتراط وجود خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال (نقل ثقيل أو قيادة لوادر)، ويفضل من لديه خبرة سابقة في العمل بالموانئ أو شركات النقل الكبرى.

اشتراط وجود خبرة سابقة لا تقل عن في نفس المجال (نقل ثقيل أو قيادة لوادر)، ويفضل من لديه خبرة سابقة في العمل بالموانئ أو شركات النقل الكبرى. رخصة القيادة (لسائقي النقل الثقيل): رخصة أولى مهنية سارية المفعول تسمح بقيادة النقل الثقيل.

رخصة أولى مهنية سارية المفعول تسمح بقيادة النقل الثقيل. رخصة قيادة اللودر (للسائقين المطلوبين): رخصة مهنية سارية لقيادة المعدات الثقيلة.

رخصة مهنية سارية لقيادة المعدات الثقيلة. السن: ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا (حسب ظروف العمل البدني في الموانئ).

ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا (حسب ظروف العمل البدني في الموانئ). الموقف من التجنيد للذكور: تحديد الموقف من التجنيد بوضوح (أداء الخدمة – إعفاء – تأجيل مؤقت).



طريقة التواصل والتقديم

على الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف النوعية بميناء دمياط، التواصل والاستفسار عبر الوسائل التالية:

رقم الهاتف: 01070966470

أهداف وزارة العمل من الإعلان

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والكوادر الفنية المتخصصة، خاصة في الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى، بهدف:

خفض معدلات البطالة بين فئة السائقين المحترفين والمعدات الثقيلة.

توفير كوادر فنية مدربة للموانئ لدعم حركة التجارة والتفريغ والشحن.

تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال رواتب مجزية تتواكب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.