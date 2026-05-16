بعد خسارة الزمالك.. عمرو أديب: قلبي يقطر دما

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قائلا: "قلبي يقطر دما.. قلت لكم قلبي مش مطمن من بداية الماتش".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن الزمالك أضاع اللقاء منذ البداية ولم يكن يجب أن يتركه يصل إلى مرحلة ركلات الجزاء، قائلا: "المباراة ضاعت على أرضنا، الناس في حالة واللاعيبة في حالة".

وأعرب عن حزنه الشديد من أجل جماهير الزمالك ولا يستطيع القول بأن اللاعبين قدموا ما عليهم، متابعا: "مش قادر أقول عملتوا اللي عليكم، إحنا محطيناش المجهود اللازم".

ووصف نادي الزمالك بـ "النادي غير المحظوظ"، متابعا: "الزمالك نادي مش محظوظ ده نادي المتاعيس" بحسب وصفه.