الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم، الأحد، حيث يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومعتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وعواصف ترابية

وحذّرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، من نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها من (35 إلى 45) كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من: (الصحراء الغربية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، شمال ووسط الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر).

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هذه الرياح قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

ظواهر جوية خلال الطقس اليوم

أشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة حلال الطقس اليوم على مختلف الأنحاء، كالتالي: