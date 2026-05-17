بمحركات BMW.. إينيوس تقدم تريل ماستر إكس بهذا السعر

قدمت شركة إينيوس طرازها Ineos Grenadier ضمن فئة تريل ماستر إكس، حيث تواصل من تألقها وسط فئة سيارات الدفع الرباعي المتخصصة بالطرق الوعرة.

ويأتي هذا الإصدار كنسخة أكثر تجهيزاً من جرينادير، مع التركيز على الجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والتجهيزات العملية التي تناسب الاستخدامات الصحراوية والبيئات الصعبة.

منظومة حركة تعتمد على محركات BMW

تعتمد إينيوس تريل ماستر إكس على محركات سداسية الأسطوانات من إنتاج BMW بسعة 3.0 لتر مزودة بشاحن توربيني، وتتوفر بخياري البنزين والديزل، وتوفر هذه المنظومة قوة مناسبة للقيادة في الظروف القاسية، إلى جانب قدرة سحب تصل إلى 5.5 طن، ما يجعل السيارة قادرة على التعامل مع المهام الثقيلة مثل السحب والتحميل والقيادة في التضاريس الصعبة.

تصميم خارجي مخصص للطرق الوعرة

يحمل طراز إينيوس تريل ماستر إكس ملامح تصميم عملية تعكس طبيعته الموجهة للطرق غير الممهدة، حيث يأتي بجنوط قياس 17 إنش مزودة بإطارات BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 المصممة خصيصاً للطرق الوعرة.

ويعتمد التصميم الخارجي على شكل صندوقي واضح يعزز من الوظيفة أكثر من الشكل، مع مصابيح أمامية دائرية تقليدية، وصادم أمامي وخلفي بتصميم مدبب، كما يتضمن التصميم درجاً خلفياً يسهل الوصول إلى منطقة التحميل، إضافة إلى مكان مخصص للعجلة الاحتياطية ومصباح توقف علوي في الجزء الخلفي.

تجهيزات إضافية تعزز الاستخدام

حصلت السيارة إينيوس تريل ماستر إكس على مجموعة من الإضافات الخارجية مثل العتبات الجانبية والنوافذ المظللة والمرايا الجانبية باللون الأسود، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تساعد في تحسين التبريد وتدفق الهواء، كما زُودت بحساسات ركن.

وتركز تريل ماستر إكس على الجانب العملي مع الحفاظ على مستويات الراحة، حيث تتوفر السيارة بنظام صوتي، ومكيف هواء، إلى جانب مجموعة من أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD.

كما تضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني ومثبت السرعة، إضافة إلى تقنيات مساعدة على صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات.

سعر السيارة تريل ماستر إكس عالميًا

يبدأ سعر Ineos Grenadier من حوالي 75,195 جنيه إسترليني.