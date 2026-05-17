قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»
آخر موعد لحلاقة الشعر وقص الأظافر لمن ينوي الأضحية
بمحركات BMW.. إينيوس تقدم تريل ماستر إكس بهذا السعر
«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
جمهور الزمالك يدعم محمد شحاتة بعد خسارة الكونفدرالية
تشريف تاريخي كبير .. تهنئة رئاسية لاتحاد الجزائر بعد تتويجه بالكونفدرالية
تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد
أحمد حسن يُشيد بجماهير الزمالك: «تيفو» عالمي.. ومعتمد جمال قدّم كل ما لديه
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق بسبب أضحية العيد
حظ .. معتمد جمال يكشف أسباب خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية
حالة حزن شديدة| معتمد جمال: الزمالك لم يكن في أفضل حالاته.. وسنعود أقوى بعد خسارة الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات BMW.. إينيوس تقدم تريل ماستر إكس بهذا السعر

إينيوس تريل ماستر إكس
إينيوس تريل ماستر إكس
صبري طلبه

قدمت شركة إينيوس طرازها Ineos Grenadier ضمن فئة تريل ماستر إكس، حيث تواصل من تألقها وسط فئة سيارات الدفع الرباعي المتخصصة بالطرق الوعرة. 

ويأتي هذا الإصدار كنسخة أكثر تجهيزاً من جرينادير، مع التركيز على الجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والتجهيزات العملية التي تناسب الاستخدامات الصحراوية والبيئات الصعبة. 

 إينيوس تريل ماستر إكس

منظومة حركة تعتمد على محركات BMW 

تعتمد إينيوس تريل ماستر إكس على محركات سداسية الأسطوانات من إنتاج BMW بسعة 3.0 لتر مزودة بشاحن توربيني، وتتوفر بخياري البنزين والديزل، وتوفر هذه المنظومة قوة مناسبة للقيادة في الظروف القاسية، إلى جانب قدرة سحب تصل إلى 5.5 طن، ما يجعل السيارة قادرة على التعامل مع المهام الثقيلة مثل السحب والتحميل والقيادة في التضاريس الصعبة.

 إينيوس تريل ماستر إكس

تصميم خارجي مخصص للطرق الوعرة

يحمل طراز إينيوس تريل ماستر إكس ملامح تصميم عملية تعكس طبيعته الموجهة للطرق غير الممهدة، حيث يأتي بجنوط قياس 17 إنش مزودة بإطارات BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 المصممة خصيصاً للطرق الوعرة. 

 إينيوس تريل ماستر إكس

ويعتمد التصميم الخارجي على شكل صندوقي واضح يعزز من الوظيفة أكثر من الشكل، مع مصابيح أمامية دائرية تقليدية، وصادم أمامي وخلفي بتصميم مدبب، كما يتضمن التصميم درجاً خلفياً يسهل الوصول إلى منطقة التحميل، إضافة إلى مكان مخصص للعجلة الاحتياطية ومصباح توقف علوي في الجزء الخلفي.

تجهيزات إضافية تعزز الاستخدام 

حصلت السيارة إينيوس تريل ماستر إكس على مجموعة من الإضافات الخارجية مثل العتبات الجانبية والنوافذ المظللة والمرايا الجانبية باللون الأسود، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تساعد في تحسين التبريد وتدفق الهواء، كما زُودت بحساسات ركن.

 إينيوس تريل ماستر إكس

وتركز تريل ماستر إكس على الجانب العملي مع الحفاظ على مستويات الراحة، حيث تتوفر السيارة بنظام صوتي، ومكيف هواء، إلى جانب مجموعة من أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD.

كما تضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني ومثبت السرعة، إضافة إلى تقنيات مساعدة على صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات.

سعر السيارة تريل ماستر إكس عالميًا

يبدأ سعر Ineos Grenadier من حوالي 75,195 جنيه إسترليني.

إينيوس Ineos Grenadier جرينادير إينيوس تريل ماستر إكس سيارة إينيوس تريل ماستر إكس سيارات بيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

لينكس

تهدد خوادم الإنترنت.. "Qualys" تكتشف ثغرة قاتلة في نواة لينكس لتسريب مفاتيح التشفير "SSH"

iOS 19.5

لتأمين بياناتك .. 5 إعدادات سرية في تحديث "iOS 19.5" يجب تغييرها فوراً داخل الآيفون

السيارات الكلاسيكية

أصالة وفخامة.. موكب السيارات الكلاسيكية يخطف الأنظار في شوارع مصر الجديدة

بالصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد