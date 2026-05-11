نيسان تكشف عن أحدث ميني فان "إلجراند 2026" قبل طرحها بالأسواق

قبل وصولها الرسمي إلى صالات العرض اليابانية في صيف 2026، كشفت شركة "نيسان" عبر ذراعها المتخصص في التخصيص “أوتيك” عن ملامح النسخة الأكثر فخامةً من الميني فان الرائدة "إلجراند".

وتأتي هذه الخطوة لتقديم "بديل" راقٍ وتصميمي يتفوق على الطابع الرياضي الذي تقدمه فئة “نيسمو”، حيث تركز "أوتيك" على إعادة تعريف مفهوم الرفاهية في فئة السيارات العائلية الكبيرة لعام 2026.

وتستهدف نيسان من خلال هذا الطراز العائلات الباحثة عن التميز والراحة القصوى، مع لمسات خارجية "جريئة" تمنح السيارة هيبةً "خاصةً" على الطريق.

مقصورة ملكية بجلود "نابا" وتجهيزات VIP لعام 2026

تنفرد نسخة "نيسان إلجراند أوتيك" لعام 2026 بتصميم داخلي "استثنائي" يعتمد على جلود "النابا" المبطنة والفاخرة، مع توزيع ذكي للمساحات يوفر تجربةً تشبه صالونات الدرجة الأولى.

وإلى جانب فئة "أوتيك"، كشفت نيسان عن طراز "VIP" المخصص لرجال الأعمال، والذي يتضمن مقاعد منفصلة في الخلف مع وظائف تدليك وتحكم كامل في الإضاءة والترفيه عبر شاشات رقمية متطورة.

كما تم تزويد فئة "Step Type" بعتبات كهربائية ذكية لتسهيل الصعود والنزول، مما يجعلها السيارة "المثالية" لكبار السن والأطفال في عام 2026.

تجهيزات تقنية متطورة وأداء سلس بحلول عام 2027

داخليًا، حصلت إلجراند 2026 على أحدث جيل من نظام "بروبيلوت" (ProPILOT) للمساعدة في القيادة، والذي يتكامل مع كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة لضمان أمان "كامل".

ومع اقتراب طرحها في الأسواق العالمية بحلول عام 2027، يُتوقع أن تعتمد إلجراند على منظومة هجينة متطورة توفر توازنًا "مثاليًا" بين القوة الميكانيكية وكفاءة استهلاك الوقود.

وتظل هذه السيارة هي "الواجهة" التي تستعرض من خلالها نيسان قدراتها في الجمع بين العملية المطلقة والفخامة الإيطالية بلمسات يابانية دقيقة لعام 2026.