الرئيس الصيني: الحروب التجارية لا رابح فيها

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن طبيعة الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تتسم بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت بينه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين.

وقال شي: "بالأمس، حققت فرقنا الاقتصادية والتجارية نتائج متوازنة وإيجابية بشكل عام، ما يعد خبرا سارا لشعبي البلدين وللعالم".

ونبه الرئيس الصيني إلى أن الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن الحروب التجارية لا رابح فيها.

وأضاف: “حيثما توجد خلافات واحتكاكات، فإن التشاور المتكافئ هو الخيار الأمثل”.

ودعا في نهاية تصريحاته الجانبين إلى الحفاظ معا على الزخم الإيجابي الذي بذلا جهودا حثيثة لتحقيقه.