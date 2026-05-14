تحذير قبل شراء الأضحية .. «البيطريين» تكشف علامات غش بالأسواق
برلماني لـ «صدى البلد»: مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة «مش عاجب حد» | فيديو
محافظ القاهرة يتعهد أمام البرلمان بتنفيذ دراسة شاملة لتطوير حلوان وإعادتها إلى سابق عهدها
شديد الحرارة.. الأرصاد تحذّر من طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026
تحرّك برلماني بشأن النصب في رحلات العمرة الاقتصادية الوهمية
ترامب وشي جين بينج من بكين.. شراكة مُرتقبة وتفاهمات تجارية تعيد رسم خارطة العلاقات الثنائية
تايبيه خط أحمر .. الرئيس الصيني يُحذّر ترامب من التدخل في ملف تايوان
بينج : السلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية
ناقلة نفط تابعة لـ«إنيوس» تعبر مضيق هرمز وسط ترقب لتطورات الملاحة في الخليج
الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأحد.. والسعودية السبت
كتل هوائية جافة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تايبيه خط أحمر .. الرئيس الصيني يُحذّر ترامب من التدخل في ملف تايوان

جدّد الرئيس الصيني شي جين بينج تحذيراته للولايات المتحدة بشأن ملف تايوان، مؤكداً أن سوء إدارة هذه القضية الحساسة قد يدفع العلاقات بين بكين وواشنطن نحو “مواجهة أو صدام مباشر”، في أحدث تصعيد سياسي يعكس استمرار التوتر بين القوتين الأكبر في العالم.

وجاءت تصريحات “شي” خلال مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شدد على أن قضية تايوان تمثل “الخط الأحمر الأهم” في العلاقات الصينية الأميركية، داعياً واشنطن إلى التعامل معها “بحذر ومسؤولية”. 

وأكد أن أي تحركات أو مواقف أميركية تُفسَّر على أنها دعم لاستقلال الجزيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد باستمرار أنها لن تتخلى عن خيار “إعادة التوحيد”، بالقوة إذا لزم الأمر. 

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعم تايبيه عسكرياً وسياسياً ضمن سياسة “الغموض الاستراتيجي”، التي تهدف إلى ردع أي تحرك عسكري صيني دون تقديم التزام صريح بالدفاع عن الجزيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً ملحوظاً في التحركات العسكرية الصينية حول تايوان، بما في ذلك مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، اعتبرتها واشنطن وتايبيه أعمالاً استفزازية تزيد من حدة التوتر.

 وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت الصين سابقاً إلى “ضبط النفس” ووقف الضغوط العسكرية ضد الجزيرة، معتبرة أن تلك التحركات تهدد الأمن الإقليمي.

في المقابل، تصر بكين على أن ملف تايوان شأن داخلي صيني، وترفض أي تدخل أجنبي فيه. 

كما اتهمت مسؤولين أميركيين بـ”تشويه الحقائق” عبر الحديث عن ضغوط عسكرية صينية، معتبرة أن واشنطن تستخدم القضية كورقة ضغط سياسية واستراتيجية ضد الصين.

