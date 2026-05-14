دار الإفتاء توضح فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر

قالت دار الإفتاء المصرية إن ليوم النحر مكانة عظيمة وفضلا كبيرا لما شرعه الله فيه من مناسك وعبادات جليلة يحفل بها المسلمون تقربا إلى خالقهم.

وأكدت الدار في منشور عبر صفحتها الرسمية أن من أبرز فضائل هذا اليوم هو إطلاق وصف يوم الحج الأكبر عليه وهو ما يوافق ما جاء في القرآن الكريم في سورة التوبة.

وأوضحت الفتوى أن المقصود بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي يجتمع فيه الحجاج لأداء معظم المناسك.

واستدلت الدار في حديثها بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة الوداع وسأل الصحابة عن هذا اليوم فأخبروه أنه يوم النحر فقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر.



هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية

وفي سياق آخر أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، حول “حكم أخذ قرض من أجل شراء الأضحية رغم عدم القدرة المالية؟”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، مؤكدًا أن غير القادر لا يُكلَّف بها، استنادًا لقوله- تعالى-: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُرهقه ماليًا، لافتًا إلى أنه حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق.

وأضاف أن الأمر يزداد خطورة؛ إذا كان القرض بفائدة، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.

وأكد أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو المساعدات البسيطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس.

ولفت إلى أن الاستدانة قد تُعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة، وهو ما يجعله يندم، لذلك فالأولى أن يلتزم الإنسان بحدود استطاعته دون تكلف أو ضغط.





