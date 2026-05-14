بقيمة 35 مليون دولار .. إجراء إسرائيلي عاجل يخص مقاتلات إف 35

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم توقيع عقد بين وزارة دفاع الاحتلال وشركة إلبيت بقيمة 35 مليون دولار لزيادة مدى طيران مقاتلات إف 35.


وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الصفقة بين وزارة الدفاع وشركة إلبيت تشمل تطوير خزانات وقود خارجية لمقاتلات إف 35.

وميدانيًا ، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان 8 بلدات في البقاع وجنوب لبنان.
حيث شمل الإنذار بلدات لبايا وسحمر وتفاحتا وكفرملكي ويحمر وعين التينة وحومين الفوقا ومزرعة سيناي.

وفي وقت سابق ، نقل موقع واللا العبري عن مصدر إسرائيلي، إن استخبارات الجيش تعمل حاليا على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، في ظل الحاق هذه المسيرات خسائر فادحة بالاحتلال وجنوده.

ويعمل الاحتلال على تجريب تقنيات عدة لمحاربة مسيرات المقاومين من الحزب، ومن ذلك لجوء الاحتلال لتقنيات أوكرانية في مواجهة روسيا.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات حزب الله.

وأردف المصدر العبري أن الجيش يعمل على تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات مسيرات حزب الله.

و أكد المصدر المطلع، أن أسلحة وذخائر جديدة تصل خلال الأسابيع القادمة لحماية قوات الاحتلال من مسيرات حزب الله، دون أن يكشف عن مصدر هذه الأسلحة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأه في مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان

