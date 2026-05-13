مسيرات حزب الله تثير فزع جيش الاحتلال ومحاولات لوقفها

نقل موقع واللا العبري عن مصدر إسرائيلي، إن استخبارات الجيش تعمل حاليا على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، في ظل الحاق هذه المسيرات خسائر فادحة بالاحتلال وجنوده.

ولا يعلن عادة جيش الاحتلال عن خسائره العسكرية التي تكون عادة ما تفوق ما يعلن عنه.

ويعمل الاحتلال على تجريب تقنيات عدة لمحاربة مسيرات المقاومين من الحزب، ومن ذلك لجوء الاحتلال لتقنيات أوكرانية في مواجهة روسيا.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات حزب الله.

وأردف المصدر العبري أن الجيش يعمل على تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات مسيرات حزب الله.

فيما أكد المصدر المطلع، أن أسلحة وذخائر جديدة تصل خلال الأسابيع القادمة لحماية قوات الاحتلال من مسيرات حزب الله، دون أن يكشف عن مصدر هذه الأسلحة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأه في مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان

فيما رد حزب الله بقصف الاحتلال بدفعة صاروخية موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، فيما ارتقى بحسب وزارة الصحة اللبناني، 8 شهداء بينهم طفلان في 3 غارات إسرائيلية على الجية والسعديات.

