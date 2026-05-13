الإشراف العام
رئيس التحرير
طه جبريل
أعاد شيكًا بمليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يكرم طاقم إسعاف تقديرًا لأمانتهم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طاقم إسعاف، تقديرًا لأمانتهم ونزاهتهم وجهودهم المتميزة في أداء واجبهم الإنساني والمهني، بعد قيامهم بإعادة شيك بقيمة مليون جنيه مصري، ومبلغ مالي قدره 11 ألفًا و250 جنيهًا، عُثر عليهما خلال إحدى المهام الإسعافية على طريق «كفر الشيخ - المحلة».

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع مرفق الإسعاف.

شمل التكريم مشرف القطاع محمد محمود محمد عمارة، والمسعف جمال رأفت فيليب حبيب، والمسعف أحمد عبدالله فهمي نميس، والسائق إبراهيم شوقي محمد القلاوي، والسائق عبد الله محمد عبد الله زغلول.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذا الموقف يجسد أسمى معاني الأمانة والانضباط المهني، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الإسعاف في أداء رسالتهم الإنسانية بكل إخلاص وتفانٍ.

وقال محافظ كفر الشيخ إن دعم النماذج الإيجابية المتميزة وتحفيزها يمثل نهجًا ثابتًا لترسيخ قيم النزاهة والالتزام، مشيدًا بما يبذله رجال الإسعاف من جهود كبيرة في خدمة المواطنين والتعامل الإنساني مع مختلف الحالات والطوارئ.

