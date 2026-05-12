محافظ كفر الشيخ يبحث التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي | صور

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي بالمحافظة، وخطة التوسع في خدمات التوصيل خلال العام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس طارق الهواري، العضو المنتدب لشركة «طاقة غاز».

جاء بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، والمهندس علاء عبد الصادق مدير عام شركة «ترانس جاس» بكفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها مشروعات الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة إمداد الغاز للمنازل والمنشآت، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية وضمان انتظام الخدمة وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى.

استعرض محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمراكز ومدن المحافظة، ومناقشة خطة توصيل الغاز لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمرحلتين الثانية والثالثة، وفق المخطط المستهدف للعام المالي 2026/ 2027.

ومن جانبه، أكد «الهواري» الانتهاء بنسبة 100% من توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع متابعة تنفيذ الأعمال الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة.