وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع توزيع الأسمدة بجمعيتي اللواء والعلامية | صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم جولة تفقدية شملت زمام مركزي كفر الشيخ وبيلا وذلك للوقوف على سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه القطاع الزراعي في المحافظة.

شملت الجولة متابعة منظومة الأسمدة بجمعيتي اللواء والعلامية وتفقد المخازن للتأكد من انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مع بدء انطلاق صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي وفقاً للمنظومة الإلكترونية «كارت الفلاح»، وشدد على توافر الكميات اللازمة لضمان عدم وجود أي اختناقات في التوزيع.

كما اطمأن على فحص تقاوي القطن وتوافر بذرة القطن المعتمدة وجودتها مؤكداً أهمية توعية المزارعين بالخريطة الصنفية والالتزام بالسياسة الصنفية للمحافظة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين خلال موسم الزراعة.

كما تابع وكيل الوزارة انطلاق "الحملة الشاملة لمكافحة القوارض" عقب حصاد المحاصيل الشتوية، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف حماية المحاصيل الصيفية القادمة وتقليل الفاقد مع التشديد على استخدام الطعوم الموصى بها فنياً وتغطية كافة المساحات المستهدفة والمجاري المائية.

وحرص المهندس فخري باز على الاستماع لمطالب المزارعين والعاملين بالجمعيات مؤكداً أن مكتبه ومكاتب مديري الإدارات مفتوحة دائماً لحل أي مشكلات طارئة موجهاً بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لنقل أحدث التوصيات الفنية للمزارعين

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الزراعة بكفر الشيخ تعمل بكامل طاقتها لخدمة مزارعي المحافظة باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة الأمن الغذائي المصري.