محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالزعفران.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي لمستشفى الحامول المركزي ومقرها المؤقت بوحدة طب الأسرة بقرية الزعفران بمركز الحامول، بطاقة استيعابية تبلغ 50 سريرًا، وبمتوسط تردد يومي يصل إلى 132 مواطنًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وإنشاء مشروعات طبية جديدة، وتزويدها بالأجهزة الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي، إلى جانب تنفيذ المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ورئيس مجلس إدارة شركة دسوق للبترول «دسوكو»، على دعمهم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالدور المجتمعي الفعال الذي تقوم به شركة دسوق للبترول «دسوكو»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

أشار محافظ كفرالشيخ إلى قيام شركة «دسوكو» بدعم مستشفى الحامول المركزي بعدد 6 ماكينات غسيل كلوي جديدة، في إطار أعمال المشاركة المجتمعية، بما يسهم في دعم مرضى الغسيل الكلوي وتخفيف العبء عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء مركز الحامول والمناطق المجاورة.

وتابع محافظ كفر الشيخ انتظام العمل داخل الوحدة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأطقم الطبية، موجهًا بضرورة استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى على مدار الساعة، والعمل على تقليل فترات الانتظار والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

كما استمع محافظ كفرالشيخ إلى مطالب وآراء عدد من المرضى والمترددين على الوحدة، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، للتعرف على الاحتياجات الفعلية ودعم جهود تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ودعمها بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة مستمرة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.