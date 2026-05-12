قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة طمأنة إلى الأسر المصرية بأن امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير  امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل منظم ومنضبط

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل لجان  امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل، موضحًا أن الوزارة قدمت نظام شهادة “البكالوريا المصرية” باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.

5 قرارات رسمية نهائية تحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، حيث أعلنت القرارات الآتية :

  •  تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) والمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026 
  • هناك فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” : (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، و(الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.
  •  امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون بنفس مواصفات امتحانات العام الدراسي الماضي دون تغيير.
  •  الوصف الذي يتردد حول أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستعقد بنظام "الاوبن بوك" وصف غير دقيق
  • سيتم تسليم كتيب المفاهيم المتضمن للقواعد والقوانين الأساسية للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء الامتحان.
وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

مناسك الحج

الإفتاء توضح حكم ذبح الفدية في الحج ومكان وزمان إخراجها

حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النح.ر للقادر وغير القادر.. الإفتاء توضح

حكم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحـ.ـر للقادر وغير القادر.. الإفتاء توضح

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟ الأزهر يوضح

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟ الأزهر يوضح

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد