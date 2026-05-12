بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة طمأنة إلى الأسر المصرية بأن امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل منظم ومنضبط

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل، موضحًا أن الوزارة قدمت نظام شهادة “البكالوريا المصرية” باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.

5 قرارات رسمية نهائية تحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، حيث أعلنت القرارات الآتية :