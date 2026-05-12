قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 12 مايو
حكم اشتراك شخصين في سُبع بقرة بالأضحية .. الإفتاء توضح
أهمل في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.. المحكمة التأديبية تنذر رئيس قطاع بشركة هندسية
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة
الرئيس السيسي ينعي الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة: قدم اعمالاً فنية قيمة ومميزة
نظر تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
التعليم تعلن عقد امتحان البرمجة العملي لطلاب أولى ثانوي اليوم بهذه المحافظات فقط
أولى جلسات محاكمة «سمسار فيصل» المتهم بتهديد طبيبة.. بعد قليل
تشييع جثامين ضحايا حادث طريق سنديون
أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟
على هامش قمة أفريقيا–فرنسا.. وزير الخارجية يعقد عدة لقاءات لتعزيز العلاقات الخارجية للبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن عقد امتحان البرمجة العملي لطلاب أولى ثانوي اليوم بهذه المحافظات فقط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 ، عقد امتحان البرمجة العملي الترم الثاني 2026 على منصة Qureu في مدارس محافظات : الجيزة - الشرقية - الدقلية - اسيوط - جنوب سيناء - بني سويف - الاقصر - مطروح - بورسعيد

وكان قد عقد أمس امتحان البرمجة العملي الترم الثاني 2026 على منصة Qureu في مدارس محافظات : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - مفر الشيخ - دمياط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر غدا الأربعاء امتحان البرمجة العملي الترم الثاني 2026 على منصة Qureu في مدارس محافظات : القاهرة - القليوبية - البحيرة - المنوفية - الاسماعيلية - اسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد - السويس

ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية يدرسون هذا العام لأول مرة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة يابانية، وبمناهج مطابقة لما يدرسه الطلاب في اليابان، عبر أجهزة التابلت المدرسية التي يتسلمها الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب يؤدون اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، والذي خاضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، موضحًا أن نحو 600 ألف طالب من إجمالي 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي اجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول بنجاح، فيما تستمر حاليًا اختبارات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، مضيفا أن البرنامج معتمد من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي إحدى الجامعات المرموقة في مجال التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما تؤكد امتلاكه مهارات أساسية في البرمجة وعلوم الحاسب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهي مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أفضل عائد من شهادات ادخار بنك مصر ٢٠٢٦

بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس

ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف

بالصور

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد