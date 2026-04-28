دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم ، أصبح متاحا الآن من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن الوصول إلى دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يقدم لأولياء الأمور دليلا شاملا لجميع المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس التربية الخاصة ، والمدارس الرياضية ، والمدارس العسكرية ، والمدارس التجريبية

وبمجرد اختيار نوع المدارس على رابط دليل المدارس المصرية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يكون على ولي الامر اختيار المحافظة والمرحلة والادارة التعليمية والمركز

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تطبيق القرار الوزاري 136 لسنة 2024 وتعديلاته الخاصة بتقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي ، مشددة على استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي أثناء انعقاد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريري والشفهي والمهاري ، ويتم احاطة أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات

وقامت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان جدول التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي في كل محافظة ، مع التأكيد على إعلانه في جميع المدارس واخطار الطلاب وأولياء الامور به

شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 التي على أساسها سيسمح لهم بالإنتقال إلى الصف الأعلى العام الدراسي القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 تتمثل في :

حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين

أداء التقييم المبدئي والنهائي

لن يُنقل الطالب للصف الأعلى في هذه الحالة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة عدم حضور أي تلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي ، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة

وكانت قد بدأت المدارس أمس الاثنين 20 ابريل 2026 ، عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 .

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026