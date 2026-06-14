الكونغو تعلن زيادة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 782

أظهرت ​بيانات حكومية اليوم ‌الأحد أن عدد الإصابات ​المؤكدة بفيروس ​إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية ⁠ارتفع ​إلى 782 حالة، ​منها 181 حالة وفاة، بحسب رويترز.



ويشير التقرير عن ​الوضع ​في البلاد إلى أن ‌هذا ⁠الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ​حتى ​أمس ⁠السبت. وسجل التقرير ​72 حالة ​جديدة ⁠خلال الساعات الأربع والعشرين ⁠الماضية.

و من جانبها، كثفت الحكومة الكينية إجراءاتها الوقائية واستعداداتها لمواجهة خطر انتقال فيروس الإيبولا عبر الحدود، في ظل ارتفاع عدد الحالات المسجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتفشي المرض في أوغندا المجاورة.

ودفع هذا التفشي، المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها في مجال الاستعداد، بهدف ضمان استجابة سريعة في حال تأكيد أية حالة إصابة في كينيا حيث أنشأت منظمة أطباء بلا حدود مركزًا متخصصًا لمحاكاة وتدريب التعامل مع الإيبولا في كينيا، لتزويد فرق الاستجابة الأولية بالمهارات اللازمة لإدارة أي تفشٍ محتمل للمرض.