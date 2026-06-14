"سنتكوم": قواتنا المتمركزة قرب مضيق هرمز عطّلت 9 سفن بحرية تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم / الأحد /، أن القوات الأمريكية قرب مضيق هرمز الدولي عطّلت 9 سفن تجارية حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأعادت توجيه مسار 142 سفينة أخرى.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن ذلك التطور جاء في وقت أشار فيه مسؤولون من جميع الأطراف إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم بات أقرب من أي وقت مضى.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، حسب "فوكس نيوز" أنه "يقف البحارة الأمريكيون على متن المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس ميليوس (DDG 69) في حالة تأهب أثناء عبورها المياه الإقليمية لدعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران".