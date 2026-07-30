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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غياب السائق يغير سلوك الركاب.. تقارير ترصد فوضى داخل سيارات الأجرة ذاتية القيادة

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
كريم عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع التوسع السريع لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، بدأت تظهر تحديات جديدة لا تتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بسلوكيات بعض الركاب داخل هذه المركبات، في ظل غياب السائق الذي كان يمثل عنصر للرقابة والانضباط.

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير حديث أن مستخدمي خدمات Waymo وTesla وZoox باتوا يتعاملون مع الرحلات ذاتية القيادة وكأنها مساحة خاصة، ما يدفع البعض إلى ترك مخلفات الطعام والمشروبات داخل السيارة، وفي بعض الحالات التسبب في تلوث المقصورة بسوائل مثل القيء، الأمر الذي يزيد من أعباء التنظيف ويؤثر على تجربة الركاب التاليين.

وأشار التقرير، الذي نقل تفاصيله موقع Futurism، إلى أن غياب السائق شجع بعض المستخدمين على التصرف بحرية أكبر، وهو ما يفرض تحديات تشغيلية على الشركات المشغلة، خاصة مع الحاجة إلى إعادة تجهيز السيارات بسرعة بين الرحلات.

وسجلت الخدمة بالفعل عدد من الوقائع اللافتة، من بينها حادثة وقعت في مايو الماضي، عندما غادرت سيارة تابعة لشركة Waymo موقع التوقف بعد ثواني من نزول أحد الركاب، بينما كانت أمتعته لا تزال داخل صندوق السيارة.

وفي مدينة أوستن بولاية تكساس، كشفت البيانات أن فرق الإسعاف تلقت خلال الأشهر التسعة الأولى من تشغيل الخدمة عدة بلاغات عن ركاب غلبهم النوم داخل السيارات، ما دفع الجهات المختصة إلى استحداث تصنيف خاص للتعامل مع هذه الحالات.

ولم تتوقف المواقف الغريبة عند هذا الحد، إذ تحولت بعض المركبات إلى أماكن للاحتفال أو الاسترخاء المفرط، ففي إحدى الوقائع ألقت الشرطة القبض على شخص داخل سيارة Tesla بعدما عثر عليه فاقد للوعي خلف عجلة القيادة عقب تناوله الطعام والمشروبات الكحولية قبل أن يغفو.

ويرى التقرير أن هذه التصرفات، وإن كانت لا تمثل سلوك جميع المستخدمين، فإنها تثير تساؤلات متزايدة حول كيفية الحفاظ على النظام داخل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مع استمرار انتشارها واعتماد أعداد أكبر من الأشخاص عليها في تنقلاتهم اليومية.

سيارات الأجرة ذاتية القيادة سيارات الأجرة الولايات المتحدة Waymo Tesla Zoox الرحلات ذاتية القيادة

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