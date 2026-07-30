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انفجارات جديدة تهز عبادان.. تصاعد التوتر جنوب غرب إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات جديدة تهز عبادان.. تصاعد التوتر جنوب غرب إيران

انفجارات
انفجارات
الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بسماع انفجارات جديدة في مدينة عبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، في تطور جديد يأتي وسط استمرار التصعيد العسكري والتوتر الأمني الذي تشهده البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. 

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن دوي الانفجارات سُمع في عدد من أحياء المدينة، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح طبيعة الانفجارات أو أسبابها أو حجم الخسائر المحتملة. 

كما لم تعلن السلطات الإيرانية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى لحظة نشر التقارير الأولية. 

وتعد مدينة عبادان من أهم المدن الاستراتيجية في إيران، إذ تضم واحدة من أكبر المصافي النفطية في البلاد، وتقع بمحافظة خوزستان القريبة من الخليج العربي، ما يجعل أي تطورات أمنية فيها محل اهتمام إقليمي ودولي، خاصة في ظل التوترات العسكرية الراهنة. وتشهد المحافظة منذ أسابيع حالة استنفار أمني بعد تعرض عدد من المواقع فيها لهجمات متكررة ضمن التصعيد القائم، وفقا لموقع انترناشيونال ايران.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجارات وهجمات في مناطق عدة جنوب إيران، من بينها بندر عباس وبوشهر، بالتزامن مع العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية وبحرية إيرانية خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية وتقارير إعلامية متطابقة. 

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