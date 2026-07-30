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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات عنيفة تهز الأهواز.. تصاعد التوتر في جنوب غرب إيران

انفجارات
انفجارات
القسم الخارجي
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار شديد في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان، دون صدور بيان رسمي فوري يوضح طبيعة الانفجار أو أسبابه أو حجم الخسائر المحتملة. 

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، مع استمرار الضربات والهجمات المتبادلة التي طالت عدة مناطق داخل إيران خلال الأيام الأخيرة. 
 


وبحسب التقارير الأولية، سُمع صوت انفجار قوي في عدد من أحياء المدينة، ما أثار حالة من القلق بين السكان، فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر أصوات الانفجارات وأعمدة دخان، إلا أنه لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة تلك المقاطع أو مواقع تصويرها.

 كما لم تؤكد السلطات الإيرانية حتى الآن ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن هجوم عسكري أو حادث عرضي. 


وتُعد مدينة الأهواز من أهم المدن الإيرانية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، إذ تقع في محافظة خوزستان الغنية بالنفط والغاز، وتضم عددًا من المنشآت الحيوية ومراكز الطاقة، وهو ما يجعلها هدفًا ذا أهمية في ظل أي تصعيد عسكري تشهده المنطقة.
 

ويأتي الحادث بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت محافظات خوزستان وهرمزجان وبوشهر خلال الأيام الماضية موجات متكررة من الانفجارات والهجمات، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عمليات جديدة استهدفت مواقع قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، في حين تؤكد طهران أنها تحتفظ بحق الرد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو منشآتها. 


ورغم اتساع نطاق الانفجارات، لم تُصدر السلطات الإيرانية حتى لحظة إعداد هذا التقرير حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو المادية، كما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي سُمع في الأهواز.

الأهواز خوزستان إيران الاهواز طهران انفجارات

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