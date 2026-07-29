بنتلي تحافظ على إرثها العريق في أول سيارة كهربائية بتاريخها

كشفت شركة “بنتلي” البريطانية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة عن الإعلان التشويقي لسيارتها الكهربائية بالكامل الأولى المرتقبة "Torcal EV"، مؤكدة استمرار التزامها بالإرث التصميمي الأسطوري للعلامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الشركة بتأجيل هدفها للتحول الكهربائي الشامل من عام 2030 إلى عام 2035، لتؤكد أن الانتقال للمحركات الكهربائية لن يطمس اللمسات الفاخرة التي ميزت سياراتها على مدار أكثر من 100 عام.

إعادة إحياء نمط الألماس المفرغ العريق

أعلنت الشركة رسمياً عن إعادة تقديم شعار "نمط الألماس" (Diamond Motif) التاريخي بتصميم عصري معاد إبتكاره.

ويعود استخدام هذا النمط إلى عام 1920 عندما استخدمته بنتلي لأول مرة في الشبكات السلكية لحماية المبرد من الحصى والحجارة، قبل أن يتحول إلى عنصر تصميمي فاخر داخل المقابض النحاسية والأزرار والمقاعد المجهزة بالتطريز الماسي.

وفي طراز Torcal، يتحول هذا العنصر إلى شبكة أمامية عائمة مستوحاة من المجوهرات لتمنح الواجهة طابعًا مستقبليًا دون الحاجة لمنافذ تبريد المحركات التقليدية.

لمسات الكريستال المصنوع يدوياً والتجهيزات الداخلية

يمتد الاهتمام بالتفاصيل العريقة إلى المقصورة الداخلية من خلال التعاون مع دار “كابريا الكريستال” البريطانية لصناعة قطع كريستالية مجهزة يدويًا داخل الشاشات الرقمية والواجهة المباشرة للسيارة.

وتحافظ المقصورة على المقابض الفيزيائية المضلعة والتحكم الميكانيكي في نظام التكييف ووضعيات القيادة، إلى جانب دمج الإضاءة المحيطية ثلاثية الأبعاد والأبواب المزودة بزخارف بارزة لتعزيز الفخامة الرقمية دون التخلي عن اللمسات اليدوية.

البنية الهندسية وتاريخ الكشف العالمي

تعتمد بنتلي Torcal الكهربائية على منصة PPE الهندسية المتقدمة المشتركة مع بورش كايين الكهربائية، وتتجهز ببطارية سعة 113 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 390 كيلوواط.

وتتيح هذه البطارية استعادة مدى قيادة يصل إلى 160 كم في غضون 7 دقائق فقط.

ومن المقرر إقامة الاحتفال بالكشف العالمي عن السيارة في العاصمة البريطانية لندن في 23 سبتمبر 2026، لتلتحق رسميًا بأسطول بنتلي المكون من طرازات كونتيننتال جي تي، وفلاينج سبير، وبينتايجا.