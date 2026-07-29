نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول

أعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيّرة، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

الاعتداءات المتكررة على السعودية

وشدد الأمين العام على أن استمرار هذه الهجمات يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتهديد المنشآت الحيوية والاقتصادية، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد فهمي على أن أمن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلامة أراضيهما يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.