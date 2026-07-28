أول لقاء .. السفير الليبي بالقاهرة ينقل تهاني المنفي والدبيبة إلى نبيل فهمي

التقى عبدالمطلب ثابت، سفير ليبيا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام الأمانة العامة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وخلال اللقاء، نقل السفير الليبي تحيات وتهاني رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، إلى الأمين العام، كما نقل تهنئة المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، مؤكدين دعمهم الكامل له وتمنياتهم له بالنجاح في قيادة الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة.

ليبيا تدعم العمل العربي المشترك

وأعرب عبدالمطلب ثابت عن ثقته في نبيل فهمي، لما يمتلكه من خبرة دبلوماسية وسياسية واسعة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم قيادته في تعزيز دور جامعة الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز دور جامعة الدول العربية في دعم التضامن العربي، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.



وأكد السفير الليبي حرص بلاده على مواصلة دعم جامعة الدول العربية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دورها كإطار جامع للعمل العربي المشترك، مشدداً على التزام ليبيا بالإسهام الفاعل في المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والتكامل بين الدول العربية.



من جانبه، أعرب نبيل فهمي عن شكره وتقديره لدولة ليبيا على التهنئة، مؤكداً أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية والعمل بروح التعاون والتضامن، بما يعزز مكانة جامعة الدول العربية ويدعم قدرتها على خدمة القضايا العربية والدفاع عن المصالح المشتركة للأمة العربية.