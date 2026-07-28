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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

موجة حارة جديدة تشهدها الأجواء خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لارتفاع درجات الحرارة حتى بداية شهر أغسطس المعروف بالحرارة الساخنة، وابتداءً من الغد، نشهد أجواء صعبة حتى أواخر أغسطس المقبل، وهي أصعب فترة في العام خلال فصل الصيف.

وتوقع خبراء الطقس حدوث ارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس غدا.. انخفاض مؤقت في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة - الوطن

الحرارة ترتفع 3 درجات

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بدءًا من غدا الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية مع زيادة نسب الرطوبة بمعدل 2 إلى 4 درجات؛ مما يزيد الإحساس بالحرارة في الظل.

عودة ارتفاع درجات الحرارة 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 29يوليو 2026 إلى الأثنين المقبل، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 18-7-2023 في مصر

موجة حارة مستمرة غداً الأربعاء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تبدأ اعتبارًا من أمس الثلاثاء ، وتستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة، إلى جانب استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

احذروا التعرض المباشر للشمس

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة إلى جانب متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.

حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد 2 أغسطس

وعن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس المقبل.. قالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن كافة الأنحاء ستشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات .. لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

الطقس غدا.. تعرف على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

شبورة مائية صباحاً

وأفادت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق .. مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيمتد من الأربعاء حتى السبت المقبل على أغلب الأنحاء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غداً الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المذكورة .. قالت شاكر : سيكون هناك استقرار نسبي في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المسجلة يومي (الأربعاء والخميس) حيث ستبلغ على التوالي 38 و40 ، و(الجمعة والسبت) 37 و39 فيما ستسجل (الأحد) 38 و40 درجة.

حالة الطقس

أما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية يوم (الأربعاء) ستكون كالتالي : العظمى 31 والمحسوسة 35 ، (الخميس) العظمى 31 والمحسوسة 34 ، (الجمعة) 30 و33 ، (السبت) 30 و34 ، و(الأحد) 31 و35 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد فقد تسجل ثباتا تاما طوال الأيام الخمسة عند 39 للعظمى و41 للمحسوسة فيما تسجل على جنوب الصعيد (الأربعاء) العظمى 42 والمحسوسة 43 و(الخميس والجمعة) 43 و44 فيما تسجل (السبت) 44 و45 و(الأحد) 45 و46 درجة.

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