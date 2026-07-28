معتمد جمال مستمر مع الزمالك.. تعديلات مرتقبة في الجهاز المعاون

استقر نادي الزمالك على استمرار معتمد جمال في منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، مع إجراء عدد من التعديلات على الجهاز الفني المعاون استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تتعاقد إدارة الزمالك مع مدرب أحمال جديد، إلى جانب محلل أداء، بهدف تعزيز الجهاز الفني وتوفير الدعم الفني اللازم للفريق خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، تقرر استمرار إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد، ليواصل عمله إلى جانب معتمد جمال في قيادة الفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك لإعادة تنظيم الجهاز الفني، بما يضمن تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.