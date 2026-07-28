هشام يكن: رحيل جون إدوارد أهم صفقة أبرمها الزمالك هذا الموسم

أثار هشام يكن، نجم الزمالك السابق، الجدل بعد تعليقه على أنباء رحيل جون إدوارد عن منصبه داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن القرار سيكون في صالح النادي، معتبرًا أنه "أهم صفقة في الموسم".

رحيل جون ادورد

وكتب هشام يكن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحيل جون إدوارد عن الزمالك قرار صحيح جدًا.. مبروك للزمالك فعلًا أهم صفقة في الموسم قرار رحيله"، في استمرار لموقفه المنتقد لتجربة المدير الرياضي داخل النادي.

وكان هشام يكن قد سبق وأبدى اعتراضه على تعيين جون إدوارد، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن إدارة الكرة في الزمالك يجب أن تكون بأبناء النادي، وأن تجربة جون إدوارد لم تحقق النجاح من وجهة نظره