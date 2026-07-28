الغندور يتساءل : هل أصبحت رعاية وبث الكونفدرالية أعلى من دوري أبطال أفريقيا؟

كتب الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على فيسبوك تساؤلًا بشأن مشاركة الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، متسائلًا عما إذا كانت عوائد الرعاية والبث التلفزيوني للكونفدرالية أصبحت أعلى من دوري أبطال أفريقيا، كما يردد بعض الإعلاميين.

كاف

وبحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن بطولة دوري أبطال أفريقيا لا تزال البطولة الأولى على مستوى الأندية من حيث القيمة التجارية والجوائز المالية، إذ يحصل البطل على 6 ملايين دولار، مقابل 4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية. كما أن دوري الأبطال يحظى عادةً بقيمة أكبر في حقوق البث والرعاية نظرًا لمكانته كالمسابقة الأقوى في القارة.

لذلك، لا توجد معلومات رسمية تؤكد أن رعاية أو حقوق بث كأس الكونفدرالية أصبحت أعلى من دوري أبطال أفريقيا، وما يتردد في هذا الشأن لا يستند إلى إعلان رسمي من الاتحاد الأفريقي حتى الآن.