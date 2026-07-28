مكنش ينفع أتكلم .. الديهي يكشف تطورات حالة أحمد موسى الصحية

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل بشأن تطورات الحالة الصحية للإعلامي أحمد موسى بعد الوعكة الصحية التي عانى منها الفترة الماضية.



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "الصديق العزيز أحمد موسى كان إجازة خلال الفترة الماضية وكان عنده عارض صحي، ورغم ذلك فضل انه يشتغل وكان العلاج في مراحله الاخيرة".



وأضاف "ولكن رأى الأطباء ضرورة استكمال العلاج بألمانيا، وأنا كنت أشهد وعايش وشوفت كيف وكان بييجي على نفسه وكان الهواء عنده مقدس وكان يحرص على حضور أغلب المؤتمرات متى استطاع، وكان فيه جزء فني عليه أن يستكمله في ألمانيا وتم العلاج في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا".



وتابع "أنا مكنتش ينفع اتكلم ولكن تمت كل الاجراءات وتماثل للشفاء وخلال أيام يعود إلى القاهرة وإلى برنامجه، وكل الدعوات المخلصة للصديق الغالي أحمد موسى إن شاء الله يعود إلى أهله وألف سلامة عليه".