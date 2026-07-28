أحمد موسى يعلن نجاح رحلته العلاجيه في ألمانيا ويوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

أعلن الإعلامي أحمد موسى نجاح رحلته العلاجية في ألمانيا، مؤكدًا أنه سيعود إلى مصر خلال أيام قليلة بعد تحسن حالته الصحية.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحمد لله والشكر لله.. وحشتنا مصر وشعبها العظيم. الحمد لله والشكر لله بعد رحلة علاجي الناجحة في ألمانيا".

ووجّه موسى الشكر للأطباء الذين أشرفوا على علاجه داخل مصر، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف نهاد محرم، واللواء طبيب إيهاب حسني، إلى جانب فريق العلاج الطبيعي بمستشفى السلام الدولي بالتجمع الخامس، مشيدًا بالرعاية الطبية التي تلقاها خلال الأشهر الماضية.

كما أعرب عن تقديره للفريق الطبي الألماني بأحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة بوخوم، برئاسة البروفيسور بيكر، مؤكدًا أن دوره كان حاسمًا في نجاح خطة العلاج والتدخلات الطبية التي خضع لها.

واختتم أحمد موسى رسالته بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه وأرسل له رسائل الدعم منذ سفره، مؤكدًا: "سأعود بإذن الله أقوى وبصحة كاملة بعد أيام قليلة، لألتقي جمهورنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم. ".