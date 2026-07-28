القافلة 244.. معبر رفح يفتح أبوابه للمساعدات والمرضى.. تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصرية، إن الشاحنات الحاملة للمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن الوقود، تتدفق إلى قطاع غزة عن طريق منفذ كرم أبو سالم بشكل يومي، موضحا أن الهلال الأحمر المصري يعمل على إعداد وتجهيز قوافل مختلفة من المساعدات الإنسانية.

وأضاف إبراهيم، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشاحنات الموجودة حاليًا هي القافلة الـ44 بعد المائتين من سلسلة قوافل «زاد العزة»، التي يسيرها الهلال الأحمر المصري منذ آواخر يوليو 2025.

وأضاف أن القوافل تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متنوعة، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة، خاصة المستشفيات.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن مصر استقبلت دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يخرجون من القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، موضحًا أن هذه هي الدفعة الـ67 التي تدخل الأراضي المصرية للعلاج والتداوي عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى مغادرة دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بعد تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى قطاع غزة.