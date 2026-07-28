تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

خرجت منشورات عدة على وسائل إعلام إيرانية تدعو مؤيدي النظام الإيراني إلى اغتيال زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجله، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويحمل الفيديو عنوان "كيفية قتل ميلانيا ترامب"، ويُعد جزءًا من دعاية مناهضة للولايات المتحدة، إذ يزعم امتلاكه مؤشرات متقدمة عن أماكن وجود السيدة الأولى، مستندًا إلى اختفاء صناديق القمامة من زوايا الشوارع وإغلاق فتحات الصرف الصحي باللحام.

ويعرض الفيديو، وفقًا للتقارير، صورًا لميلانيا ترامب خلال تنقلها ضمن موكب رسمي، وكذلك خلال زيارتها عددًا من المواقع في مدينة نيويورك، بما في ذلك متاجر فاخرة لعلامات تجارية يُقال إنها ترتادها بصورة متكررة.

وفي نهاية الفيديو، يوجَّه تهديد واضح إلى بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، عبر عبارة: هذا مجرد البداية، بارون ترامب، انتظرنا.

كما يُزعم أن الفيديو يشير إلى أن رحلات ميلانيا ترامب للتسوق قد توفر فرصًا لتنفيذ هجمات ضدها.

ويتضمن أيضًا إشارات إلى استخدام أحد غازات الأعصاب لتسميم الملابس التي قد تشتريها.

وأشار التقرير إلى أن وكالة تسنيم للأنباء، نشرت أمس الإثنين مقطع فيديو جديدًا يتضمن تهديدًا مباشرًا للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ويحمل الفيديو عنوان "أين يمكن قتل ميلانيا"، ويعرض ما يصفهم بـ"مقاتلي الحرية" وهم يتلقون إرشادات حول الأماكن والوسائل المحتملة لاستهدافها، قبل أن يختتم بإشارة إلى أن بارون ترامب قد يكون هدفًا أيضًا.

ويخضع كل من ميلانيا وبارون ترامب لحماية جهاز الخدمة السرية الأمريكية، كما تخضع منازل الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك البيت الأبيض، وبرج ترامب في نيويورك، ومنتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، وناديه للجولف في بيدمينستر، لإجراءات أمنية مشددة.