خلافات الميراث.. ضبط شخص ادعى تعدى نجل عمه عليه بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من نجل عمه زوجة عمه، لقيامهما بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب ومنعه من الإقامة بمسكنه، وادعائه بكون نجل عمه فرد شرطة بالبحيرة.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 الجارى حضر لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة طرف أول: صاحب الحساب، ووالدته"مصابة بكدمات متفرقة"، وطرف ثان: زوجة عم الأول، ونجلها "عامل"، مصابين بكدمات وجروح متفرقة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

بسؤالهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالسب والضرب على بعضهم، ما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها لخلافات بينهم حول الميراث، وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فـى التصالح.

وباستدعاء صاحب الحساب وسؤاله على ادعائه الكاذب، تبين أنه للضغط على الطرف الثانى للاستجابة لمطالبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





