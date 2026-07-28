الأوقاف تعلن حاجتها لـ 5 موظفين للعمل في مجال الأعمال الكتابية والسكرتارية

أعلنت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الأوقاف، عن حاجتها إلى 5 موظفين للعمل في مجال الأعمال الكتابية والسكرتارية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المرفقة.

الأوقاف تعلن حاجتها لـ 5 موظفين للعمل

وحددت وزارة الأوقاف شروط التقديم وهي :

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل مناسب، متوسط أو عالٍ.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

ألا يزيد سن المتقدم على ٥٥ عامًا.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاء خلال العامين الأخيرين.

ألا يكون المتقدم محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

إرفاق بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من المديرية التابع لها المتقدم.

إرفاق موافقة المديرية القادم منها المتقدم، بما لا يخل بمصلحة العمل بالمديرية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى التقديم متاح لمدة ١٥ يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأوقاف، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة ستخضع للفحص وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

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