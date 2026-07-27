تكليفات جديدة.. وزير الأوقاف يصدر عددا من القرارات لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية، شملت تكليف وتعيين عدد من القيادات بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني، وتطوير آليات العمل بمختلف القطاعات.

قرارات وزير الأوقاف لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم منظومة العمل

وشملت القرارات تكليف سوزان سمير جمعة محمد، محاسب ومراجع أول بالمستوى الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني بديوان عام الوزارة لمدة عام، دعمًا لمنظومة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، والاستفادة من الكفاءات الإدارية والمالية في تطوير آليات العمل، وتعزيز كفاءة إعداد البيانات والتقارير.

كما أصدر الوزير قرارًا بتكليف المهندس هاني أحمد عدلي محمد - مهندس أول نظم ومعلومات بالمستوى الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية.

وشملت القرارات، أيضًا، تعيين محمد محمود مصطفى محمد شريف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة لمدة عام، وذلك دعمًا لمنظومة إدارة الأزمات، وتعزيز جاهزية الوزارة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي واستمرارية العمل.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، مديرًا عامًا لـالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة لمدة عام، في إطار دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز كفاءة إعداد السياسات والخطط التطويرية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي في مختلف قطاعاتها.

وأبدت الوزارة لجميع المكلَّفين والمعينين دوام التوفيق والسداد، وأن يوفقهم الله إلى أداء مهامهم على الوجه الذي يسهم في تطوير العمل، وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها.