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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة: مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في أبطال أفريقيا مش بطلب من النادي الأهلي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

نفى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يكون المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء بناءً على طلب من النادي الأهلي أو رئيسه الكابتن محمود الخطيب.


وأكد، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار"، أن توقيت طرح المقترح جاء بعد الأداء المميز الذي قدمته المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، قائلاً: "الطلب حصل بعد سبع أو ثمانية أيام من كأس العالم، ارتأيت أن التوقيت مناسب لهذا المطلب عشان نغير ونتطور، خاصة بعد الأداء الحسن الذي قدمته المنتخبات الأفريقية في مونديال 2026."


وكشف أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان يرتب لعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء البطولة، ودار بينهما نقاش حول الملفات الجديدة التي يمكن طرحها، قائلاً: "ده موجود في العالم كله، حتى أوروبا بقت تلعب في بطولات كتيرة جدًا، ويجب أن نواكب العصر."


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن شعور جماهير الأهلي بأنها تلقت انطباعًا بقرب الموافقة على المقترح قبل إحالته إلى اللجان، وما إذا كان ذلك تزامن مع اعتماد الرخصة الأفريقية لنادي الزمالك، قال: "أنا بسمع الكلام ده بضحك، لما بشتغل بشتغل للمستقبل ومش ببص تحت رجلي، ولما بتيجي فرصة نتقدم بها لأنديتنا لن أتأخر، ومالوش علاقة برخصة الزمالك، لأنه ببساطة قواعد الرخصة، سواء زي ما الناس بتفكر إني بسهل أو بصعب، إحنا بنقدم الحالة كما هي، والاتحاد الأفريقي وحده هو صاحب القرار."


وأوضح أن نادي الزمالك بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لإنهاء الملفات المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية، قائلاً: "كان عنده 18 مشكلة، وحلها."


وعن المبالغ التي سددها النادي لإنهاء ملف الرخصة، قال: "مش متذكر الرقم، والنادي حل مشاكله، وآخر شيك قام بسداده كان يوم 24 يوليو الجاري، وصادف يوم جمعة، لأن آخر يوم لاستقبال أوراق الرخصة على السيستم كان يوم 25 يوليو، وكل أوراقه قُبلت من الاتحاد الأفريقي بعد نص ساعة."


وردا على سؤال الحديدي : هل تدخل هاني أبو ريدة لمد غستثنائي لموعد تقديم كافة اوراق الرخصة  قال : لجنة التراخيص الموجودة كانت عاوزه تاخد وقتها وتقدمت   طلب  مع بعض الدول أنهم ياخروا المهلة اسبوع لكن الطلب رفض والاتحاد الافريقي تمسك بتاريخ 25 يوليو  لانهاء الرخص "

أبو ريدة هاني أبو ريدة اخبار التوك شو منتخب مصر الاهلي

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